In der Cittaslowgemeinde Maikammer wird eine Inklusionsschaukel installiert, informiert Bürgermeister Karl Schäfer. Mit der Rollstuhlschaukel habe ein beeinträchtigter Mensch die Chance, selbstbestimmt zu schaukeln.

Erst Ende Mai ist eine solche Schaukel in Deidesheim in Betrieb gegangen. Eine Inklusionsschaukel biete die Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen von Beeinträchtigten, Nichtbehinderten, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Rolllatoren oder anderen Gefährten, betont Schäfer.

Die Inklusionsschaukel soll im Maikammerer Ortszentrum ihren Standort bekommen, damit auch Bewohner aus der Wohnstätte des Pfalzklinikums eine möglichst nahe Anbindung haben, schreibt der Bürgermeister. Rollstuhlfahrer gelangen über eine ebene Rampe auf die Schaukel. Sie fahren rückwärts hinein, fixieren die Bremse am Rollstuhl und schließen das Fitnessgerät mit einem Hebel. Dann schaukeln sie selbstständig los, indem sie sich mit den Händen am Geländer abdrücken. Es ist genügend Platz für Begleitpersonen vorhanden. Auch Eltern mit Kinderwagen können das bis 200 Kilogramm zugelassene Spielgerät nutzen.

„Ungestörte Teilhabe am Leben“

Karl Schäfer freut sich, dass mit Hilfe der Sportinklusionslotsinnen des Landessportbundes die Installation dieser Einrichtung gelungen sei. Die Schaukel sei ein weiterer Mosaikstein im Bemühen der Ortsgemeinde, körperlich beeinträchtigten Menschen sowie Gästen „eine möglichst ungestörte Teilhabe am Leben in unserer Gemeinde zu ermöglichen“. „Dies muss eine Selbstverständlichkeit sein und ist eine Verpflichtung aus dem Leitbild unserer Cittaslow-Gemeinde“, so der Bürgermeister. Cittaslow ist ein internationales Netzwerk lebenswerter Städte. Es steht nach eigenen Angaben für Lebensqualität, Nachhaltigkeit und stellt den Menschen in den Mittelpunkt.