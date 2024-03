Um Interesse für die Kommunalwahl am 9. Juni zu wecken und eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen, bieten die Volkshochschule (VHS) und die Abteilung Demokratieförderung das kostenlose Format „Speed Dating mit Politiker*innen“ an. Treffpunkt dafür ist am Freitag, 12. April, 17 bis 19 Uhr, in der Hindenburgstraße 14, Raum 103. Sieben Vertreterinnen und Vertreter aus SPD, CDU und FDP stehen nach Angaben der VHS dann an fünf Stehtischen für Fragen bereit – egal ob zu Sachthemen oder Persönlichem. Wer genau mitmacht, wurde nicht verraten. Pro Tisch stehen drei Minuten zur Verfügung. Danach geht es so lange einen Platz weiter, bis sich alle kennengelernt haben. Anmeldung bis zum 4. April unter Telefon 06321 855-1564 oder per E-Mail an volkshochschule@neustadt.eu.