Der Präsident der in Neustadt ansässigen Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, hat eine Spende in Höhe von 625,42 Euro an das Vorstandsmitglied der Neustadter Tafel, Eva Buchenberger, überreicht. Der Betrag ist der Erlös aus dem Verkauf von Kuchenspenden, die die Mitarbeiter der SGD Süd anlässlich des Sommerfestes zur Verfügung gestellt hatten. „Ich freue mich sehr, dass wir eine soziale Einrichtung in unserer unmittelbaren Nachbarschaft mit diesem Betrag unterstützen können“, betonte Kopf. Der Tafel-Laden hat großen Bedarf an Lebensmitteln und freut sich laut Kopf jederzeit über Spenden: https://www.tanwha.de.