Der schwarze Automat in der Nähe der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Martin-Luther-Straße in Neustadt sorgt für viel Gesprächsstoff. Er steht auf einem Privatgrundstück und bietet Zubehör für E-Zigaretten, Knabbereien und süße Getränke an. Auf RHEINPFALZ-Anfrage dazu hieß es von der Stadt, dass die Aufstellung nicht genehmigt sei. Dies stimme nicht, sagt jedoch Betreiber Hakan Güney. Der Neustadter sagt, er betreibe ein Bauunternehmen und habe nun für die Automaten ein weiteres Gewerbe eröffnet und angemeldet. Geschäftspartner sei Sinan Yilmaz. Bisher sei ein Automat aufgestellt worden, weitere sollen folgen. Güney betont, er habe am Donnerstag nochmal bei der Ordnungsabteilung der Stadt nachgefragt und mitgeteilt bekommen, dass alles korrekt sei. Laut Güney verfügt der Automat über eine Altersbegrenzung, sodass Käufer bei bestimmten Produkten (etwa E-Zigaretten) einen Ausweis oder Führerschein vorlegen müssen, ehe sie die Ware bekommen. Aktuell gebe es aber Technikprobleme, sodass das Gerät außer Betrieb sei. Am Donnerstagabend hieß es vom Sprecher der Verwaltung, dass die ursprüngliche Aussage stimme: Es gebe zwar eine „generelle Gewerbeanmeldung“, allerdings sei der Automat in der aktuellen Form und so wie er aufgestellt sei, nicht genehmigungsfähig. Die Verwaltung werde auf den Betreiber zugehen, ihm den genauen Sachverhalt erklären und mit ihm nach einer Lösung suchen.