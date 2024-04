Wer in Neustadt in der Konrad-Adenauer-Straße in der Nähe der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße unterwegs ist, schaut fast zwangsläufig einmal zur Seite. Denn dort fällt ein auf einem Privatgrundstück stehender großer, schwarzer Automat auf. Wer sich den Inhalt betrachtet, staunt: Da gibt es Zubehör für E-Zigaretten, Knabbereien und süße Getränke. Eine kuriose Mischung und ein kurioser Standort. Denn die angebotenen Produkte werden politisch zumindest nicht als Verkaufsschlager gefördert. Und nun gibt es sie ganz öffentlich mitten in Neustadt? Die Stadt reagiert auf RHEINPFALZ-Nachfrage, was es mit dem Automaten denn auf sich habe und wer solche Geräte genehmige und dahinter stecke, mit einer ganz deutlichen Antwort: „Die Aufstellung ist nicht genehmigt. Es handelt sich somit um eine unerlaubte Sondernutzung. Die Stadt geht dagegen vor.“ Am Mittwochmorgen war der Automat noch da, aber immerhin mit einem Hinweis versehen, dass er aktuell nicht genutzt werden könne.