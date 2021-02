Seit einer guten Woche testet das DRK in seinem Schnelltestzentrum in der Speyerdorfer Straße (ehemaliges Aldi-Gebäude) Menschen, die Angehörige oder Bekannte in einem Alten- und Pflegeheim besuchen wollen. Damit sollen die Heime vor allem dann entlastet werden, wenn eine Testpflicht besteht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden die Öffnungszeiten geändert: Schnelltests sind demnach ab sofort von montags bis freitags, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr möglich sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Außerdem bietet das Rote Kreuz ab Donnerstag, 4. Februar, auch für Privatleute ohne Corona-Symptome einen solchen Schnelltest gegen Bezahlung an. Ein Test kostet lautet Stadt 39 Euro, bezahlt werden sollte mit EC- oder Kreditkarte, also möglichst kontaktlos. Ein Termin muss wie im Fall von Heimbesuchern nicht vereinbart werden.