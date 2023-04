Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Schade, dass der 1. FCK für solche Schmierereien benutzt wird“, klagt Barbara von Stetten, Vorsitzende des TuS Haardt, und spricht damit die Schmierereien an, die sie am vergangenen Montag auf dem Schaukasten ihres Vereins entdeckt hat. Der Kasten hängt außen an der Haardter Turnhalle. „Erst habe mich nur gefragt, was soll das überhaupt heißen?“, gesteht von Stetten.

Denn der Schriftzug 1. FC Kaiserslautern ist tatsächlich hingeschmiert worden und kaum zu entziffern. Am vergangenen Wochenende scheint nicht nur der TuS Haardt betroffen