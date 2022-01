Nach Angaben der DB Regio AG finden in Lambrecht Schienenarbeiten statt. Dies wirkt sich in den Nächten zum Sonntag und zum Montag auf den Bahnverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus. Zwischen 1.45 und 4.30 Uhr werden jeweils Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Konkret fällt laut DB Regio die S-Bahn aus, die ab 4 Uhr von Kaiserslautern aus Richtung Neustadt fährt. Sie wird durch einen Bus ersetzt. Laut Bahn fährt der Bus früher in Kaiserslautern ab. Ab Neustadt fährt die planmäßige S-Bahn zur BASF nach Ludwigshafen. Außerdem wird am 30. Januar die S-Bahn durch einen Bus ersetzt, die laut Plan um 2.29 Uhr am Hauptbahnhof in Kaiserslautern ankommen soll. Der Bus fährt ab Neustadt und erreicht Kaiserslautern später, als es im Bahnfahrplan angegeben ist. Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.