Bei starkem Regen läuft Wasser in die Keller der Häuser in den Hammerwiesen und am Eichenplatz in Hardenburg. Ein Abflusssystem soll das künftig verhindern. Am Eichenplatz ist es bereits fertig, in den Hammerwiesen sollen die Arbeiten am 13. Mai beginnen. Bei einem Informationsabend hatten die rund 30 Anwohner viele Fragen.

Das neue Abflusssystem soll das Oberflächenwasser zukünftig in die Isenach leiten, erfuhren die betroffenen Bürger, worum es bei dem Projekt vor allem geht. Dass überhaupt Wasser