Die Berufsbildende Schule (BBS) Neustadt und das Lycée René Cassin in Mâcon in Frankreich haben zum zweiten Mal organisiert, dass Schüler für ein Betriebspraktikum in die Partnerstadt kommen können. Neben dem Einblick in ausländische Unternehmen haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die Kultur des Gastlandes kennenzulernen.

Neun französische Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren absolvieren in der Pfalz ein zweiwöchiges Betriebspraktikum im Rahmen des EU-Programms Erasmus-Plus. Am Montagmorgen wurden sie mit einem lockeren Austausch beim gemeinsamen Frühstück in der BBS willkommen geheißen, bevor es in die Betriebe ging: Das Technikzentrum Klein (Neustadt) macht nach 2022 zum zweiten Mal mit und betreut drei Praktikanten. Die Ardagh Metal Beverage Germany GmbH (Haßloch) hat einen Praktikanten aufgenommen und ebenfalls schon beim ersten Austausch Erfahrung gesammelt. Ein Jugendlicher arbeitet bei G. Taupe Modellbau CAD Service (Haßloch), zwei weitere beim Foto- & Video-Netzwerk „Heimatlichter“ in Freinsheim.

Offiziell empfangen wurden die jungen Französinnen und Franzosen am Donnerstag im Rathaus von der Beigeordneten Waltraud Blarr, und zwar in fließendem Französisch. Mit dabei waren zudem zwei Auszubildende der BBS Neustadt aus den Betrieben Weber-Hornbach (Neustadt) und Greiner Schaltanlagen (Kerzenheim), die bereits Anfang März ihr Praktikum im französischen Mâcon absolviert haben.

Empfang am Rathaus in Neustadt. Foto: Stadt/gratis

Von der Beigeordneten Blarr im Rathaus nach Klischees in Deutschland gefragt, antworteten die französischen Gäste: Es gebe tolle Radwege und es werde früh gegessen. Die Autos seien sehr groß und Wein mit Wasser, also Weinschorle, gehe gar nicht. Die Jugendlichen, die in Mâcon waren, fanden, dass die Franzosen sehr viel Wert auf Mittagessen beziehungsweise Essen generell legen, die Arbeitszeiten kürzer und Regeln nicht so wichtig seien.

Nach dem Empfang hat die Stadtverwaltung die Gäste zu einer Stadtführung eingeladen, und im Anschluss ging es mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft zum Abendessen.