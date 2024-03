Noch bis Ende März läuft die große Befragungsaktion zum Thema Sauberkeit in der Kernstadt und den neun Weindörfern Neustadts. Mitmachen können sowohl Bürger als auch Gäste und Berufspendler. Am Samstag steht die Stadtverwaltung persönlich zum Austausch bereit.

Noch bis zum 31. März läuft die Bürgerbeteiligung zur Sauberkeit in der Stadt. Wer sich zum Thema äußern möchte, kann im Internet unter www.umfrage.neustadt.eu sieben Fragen beantworten, was laut Stadt in wenigen Minuten zu machen ist. Menschen ohne Internetzugang finden die Fragebögen in allen städtischen Einrichtungen mit Publikumsverkehr. Zusätzlich wurden die Fragen stichprobenhaft an zufällig ausgewählte Haushalte verteilt.

Aber auch ein persönliches Gespräch mit Verantwortlichen ist möglich: Am Samstag, 16. März, ist das Projektteam „Saubere Stadt“ der Stadtverwaltung an Aktionsständen in der Fußgängerzone anzutreffen: von 10 bis 13 Uhr am Kriegerdenkmal sowie am Hetzelplatz. Mit dabei ist auch Beigeordneter und Baudezernent Bernhard Adams. Ziel des Projektteams ist es demnach, „die Bürgerbeteiligung bei diesem wichtigen Thema zu intensivieren“.

Zusätzlich gibt es in Neustadt jederzeit die Möglichkeit, Mängel bei der Stadt zu melden, auch beim Thema Sauberkeit. In der Meldoo-App der Stadtverwaltung oder unter www.neustadt.eu/meldoo können auch Bilder hochgeladen werden. Zudem kann jeder ganz formlos per E-Mail an sauberes@neustadt.eu entsprechende Hinweise an die Stadt senden.