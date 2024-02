Die Forster CDU wird bei den Kommunalwahlen am 9. Juni mit einer Wahlliste antreten. Spitzenkandidatin ist Sabine Mosbacher-Düringer, die bei der jüngsten Mitgliederversammlung zudem als Vorsitzende des CDU-Ortsverbands bestätigt wurde. Auf der Wahlliste folgen Stephan Müller, Anne Spindler, Josef Blanz, Philipp Lucas, Johannes Eichberger, Martin Rau, Markus Böhl, Nicola Libelli und Jan-Malte Ehlen. Wie aus einer Mitteilung des CDU-Ortsverbands weiter hervorgeht, wurde Josef Blanz zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Grund: Bernhard Klein, der nicht mehr als Ortsbürgermeister kandidiert und für den es noch keinen Nachfolgekandidaten gibt, rückte im CDU-Vorstand zurück auf einen Beiratsposten. In der Versammlung wurde ihm „für seine herausragende und engagierte Arbeit für Forst gedankt“, so die Mitteilung. Schatzmeister bleibt Stephan Müller.