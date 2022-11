Verkaufsaktion für einen guten Zweck mit Gewinnchance geht auf die Zielgerade.

Der Verkauf zum Preis von fünf Euro war Ende Oktober in der Fußgängerzone gestartet worden. Das Titelblatt und die Motive hinter den Türchen wurden von der Künstlerin Heidrun Oeschger gestaltet. Zum zweiten Mal nach 2013 hatte sich die Neustadterin bereit erklärt, die gute Sache kostenlos zu unterstützen. Für das Titelmotiv gewählt hat sie weihnachtliche Pflanzen und Wintervögel, arrangiert vor der Stadtsilhouette.

Mit dem bisherigen Verkauf ist Rotary überaus zufrieden. Nur noch einige Exemplare können bis einschließlich Samstag, 26. November, erworben werden, wie der Club mitteilt, und zwar in den Buchhandlungen Quodlibet, Osiander sowie Hoffmann. Der Netto-Erlös aus dem Verkauf geht in diesem Jahr an den Verein Tafel Neustadt-Haßloch.

Jedes Kalender-Exemplar trägt auf der Rückseite eine Nummer, die eine Losnummer ist. Für die Auslosung stiftet der Neustadter Handel Preise, die direkt bei den Geschäften abgeholt werden können. Ab Dezember veröffentlicht die RHEINPFALZ wieder täglich, welche Losnummern gezogen wurden.