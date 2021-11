Wer dieser Tage in der Exterstraße in Neustadt unterwegs ist, dem ist es vielleicht schon aufgefallen: Dort wird gerade eine Filiale der Restaurantkette „Domino’s Pizza“ eingerichtet. Wann genau der Laden mit Lieferservice öffnet, steht laut dem US-amerikanischen Franchise-Unternehmen mit deutschem Hauptsitz in Hamburg noch nicht fest. Der Termin hänge von den Bau- und Behörde-Prozessen ab, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Es soll aber noch in diesem Jahr sein. Nähere Angaben, etwa zur Anzahl der Mitarbeiter, macht die Firma nicht.

Deutschlandweit gibt es rund 350 Standorte, darunter in Ludwigshafen, Kaiserslautern oder Speyer. Angeboten werden dort Pizza, Pasta, Salate sowie Wraps.