Gregor Braun ist etwas erleichtert. Mit der Botschaft, dass die „Sigma Sport Challenge“ mit Mountainbike-Marathon und Trailrun, einem Geländelauf, in seiner Heimatstadt trotz der Corona-Pandemie ausgetragen werden kann, hat der Doppel-Olympiasieger von Montreal sofort das Tempo in der Organisation angezogen. „Jetzt haben wir mehr Klarheit. So können wir intensiv planen, um auch in diesem Jahr die Sigma-Sport-Challenge auszurichten“, sagt Braun. Doch werde es Einschränkungen geben.

Braun ist Streckenchef der veranstaltenden Radsportakademie in Bad Wildbad. Er räumt ein, dass es wegen der Corona-Pandemie einige Einschränkungen geben wird. „Zunächst