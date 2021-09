Einen brechend vollen Saalbau wird es am Freitag beim Finale der Wahl zur Deutschen Weinkönigin wieder nicht geben. Wer dennoch im Kreise von Weinfreunden live mitfiebern will, kann das zum Beispiel in der Hetzelgalerie tun.

Sechs Kandidatinnen bewerben sich um die Deutsche Weinkrone. Coronabedingt werden nur deren Gefolge aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten sowie die Jury Plätze finden. Darüber hinaus hat sich Julia Klöckner angekündigt, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft sowie 1995/96 selbst Deutsche Weinkönigin. „Wir haben uns überlegt, wie wir die Frustration derer, die kein Ticket für den Saalbau bekommen haben, auffangen können, und haben uns für ein Public Viewing entschieden“, erklärt Martin Franck, Geschäftsführer der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH. „Außerdem wollten wir wetterunabhängig sein. Dank Jochen Stahler können wir das Obergeschoss der Hetzelgalerie nutzen.“ Er freut sich, dass mit Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand die pfälzische Kandidatin ins Finale eingezogen ist.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, sagt seine Kollegin und TKS-Geschäftsführerin Andrea Doll: „Das wird auch keine geschlossene Gesellschaft, sondern ganz ungezwungen ein Kommen und Gehen sein, als Erweiterung des Weingartens.“ Der im Übrigen laut Franck gut angelaufen ist.

Ungezwungenes Kommen und Gehen

Maximal 150 Personen können in der Hetzelgalerie gleichzeitig die Wahl ohne Anmeldung verfolgen – oder einfach auf ein Glas Wein vorbeischauen. 63 edle Tropfen werden angeboten. Ein Drittel davon kommt aus Neustadt, je zwei Weine aus den Weindörfern. Je ein bis zwei Weine gibt es auch aus allen deutschen Anbaugebieten sowie ein paar internationale zum Vergleich, so Franck. An der Kasse können sich die Kunden Chips zu je einem Euro kaufen und damit zwischen 17 und 23 Uhr so viele Weine probieren, wie sie wollen. Nicht benötigte Chips können zurückgegeben werden.

In Sachen Chips läuft es auch zwei Tage später genauso ab, wenn der Winzernachwuchs aus Neustadt und den Weindörfern am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr zur inzwischen sechsten Jungwinzer-Matinee in die Hetzelgalerie einlädt. „Es werden zwischen zehn und 15 Winzer vor Ort sein, das ist davon abhängig, wie stark sie in die Lese eingebunden sind, die dieses Jahr recht spät ist“, so Franck. Das Ticket kostet zwölf Euro und ist vor Ort erhältlich.

Prickelndes zum Feiertag

Prickelndes gibt es am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, dem letzten Tag des Weingartens. Weit über 50 Sekte und Schaumweine aus ganz Europa – natürlich auch aus Neustadt – werden zwischen 11 und 17 Uhr in der Hetzelgalerie beim „Sparkling Wine Day“ angeboten. Auch hier ist eine Anmeldung nicht nötig, aber es gilt wie immer die 3G-Regel (getestet, genesen, geimpft). Weitere Informationen auf der Webseite der Stadtverwaltung.