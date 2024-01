In der Sendung „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ begegnen sich Singles bei einem zwanglosen Dinner – und verlieben sich im besten Fall. Ein Neustadter hat bei der Prominenten-Variante der TV-Show mitgemacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Roland Kraus bei „First Dates“ zu sehen ist. Der Neustadter hatte bereits im vergangenen Jahr bei einer Folge der Blind-Date-Sendung mitgemacht, die im August auf dem Sender Vox ausgestrahlt wurde. „Ich hatte zuvor eine Promi-Folge mit Schauspielerin Liz Baffoe gesehen, die mir als Frau schon immer gut gefallen hat“, erzählt der 54-Jährige, für den die Partnersuche als „Vater im Wechselmodell“ nicht leicht sei. Bei seinem ersten Fernsehauftritt trifft er zwar nicht auf eine Prominente und verliebt sich auch nicht in sein Gegenüber. Trotzdem schätzt er die Auswahl der Teilnehmer, unter denen Menschen aller Altersgruppen, sexuellen Orientierung oder auch solche mit Handicap sind. „Das sind alles Leute wie du und ich.“

Deshalb freute sich der Berater und Coach, als die Produktionsfirma erneut auf ihn zukam, um ihn für die Showvariante mit Prominenten zu gewinnen. „Promis auf Normalos loszulassen, fand ich spannend.“ Im Vorfeld musste Kraus in einem Fragebogen unter anderem Angaben zu seinem Typ Frau und seinen Hobbys machen, damit ein potenziell passendes Date für ihn ausgesucht werden konnte. Außerdem gehörte ein kurzes Video zur Bewerbung.

Restaurant in Halle gebaut

Bei der Partnerwahl sei er „relativ offen“: „Das Gesamtpaket muss stimmen und der Funke überspringen. Man merkt ja im Kontakt, was das mit einem macht.“ Er suche eine Frau, mit der er alt werden könne und die verstehe, „dass ich mit Mitte 50 nicht mehr jeden Abend auf die Piste muss“. Es ist dem Kommunikationswissenschaftler wichtig, sich in einer Partnerschaft so zu akzeptieren, wie man ist. Und dass seine Künftige seine zwölf- und 16-jährigen Kinder annimmt.

Drehort war in einer Halle in Köln-Ehrenfeld, in die ein Restaurant samt Bar und Küche gebaut ist. Moderiert wird das Dating-Format vom deutsch-italienischen Koch Roland Trettl. „Es war eine schöne Atmosphäre, sodass man die Kameras, die überall angebracht worden sind, gar nicht so wahrgenommen hat. Ich bin neugierig, aber entspannt und ohne Erwartungen ins Date gegangen“, sagt Kraus, der gebürtig aus Franken kommt, mittlerweile aber seit 2008 in Hambach wohnt.

Ausstrahlung am Montag

Welchem Promi der Neustadter bei seinem Blind Date im TV gegenüber saß und wie der Abend ausging, erfahren Zuschauer bei der Fernsehausstrahlung auf Vox am Montagabend um 20.15 Uhr oder jederzeit im Netz auf www.plus.rtl.de.