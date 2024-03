Ein abgefallenes Gehäuse eines Außenspiegels hat die Neustadter Polizei auf die Spur eines Unfallflüchtigen gebracht. Der Mann hatte am Dienstag gegen 16 Uhr ein in der Friedrich-Ebert-Straße geparktes Auto beschädigt und war dann geflüchtet. Eine Streife entdeckte nachts um 3 Uhr ein in der Innenstadt geparktes Auto, bei dem ein Außenspiegel-Gehäuse fehlt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon, dass sie damit den Unfallverursacher ermittelt hat.