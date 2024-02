Von Lambrecht nach Kandel in die Südpfalz: Pfarrer Martin Groß ist am Sonntag in der ehemaligen Klosterkirche in Lambrecht von Dekan Andreas Rummel offiziell verabschiedet worden. Martin Groß verlässt die protestantische Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg nach sechs Jahren, seine Ehefrau Hildrun war genauso lange als Pfarrerin für die Gemeinden Haßloch und Meckenheim zuständig. Das Ehepaar Groß übernimmt am 1. März die protestantische Gemeinde im südpfälzischen Kandel. Dort können Martin und Hildrun Groß gemeinsam anderthalb Stellen besetzen. Bereits am Sonntag zuvor hatte sich Hildrun Groß bei ihrem letzten Gottesdienst in der Haßlocher Pauluskirche von ihrer Gemeinde verabschiedet.