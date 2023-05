Das traditionelle Pfälzer Unimogtreffen ist am kommenden Wochenende in Weidenthal. Dafür muss auch die Kreisstraße 38 ab Freitag bis Sonntag und gesperrt werden.

Rund um den Sportplatz des FC Wacker Weidenthal und auf dem Waldparkplatz am Eingang Erdbeertal werden am Samstag, 3. Juni, und am Sonntag, 4. Juni, wieder verschiedene Unimogbaureihen aus vielen Jahrzehnten zu sehen sein. Außerdem werden an beiden Tagen interessante Vorführungen zum Arbeiten mit dem Unimog angeboten. Kinder dürfen an beiden Tagen in den Unimogs mitfahren.

Das traditionelle Pfälzer Unimogtreffen gastierte 2022 erstmals in Weidenthal. Veranstalter sind der Unimogclub Gaggenau RG Pfalz und der FC Wacker Weidenthal. Der Unimog wurde als Fahrzeug 1945 entwickelt und ab 1949 serienmäßig zunächst in Göppingen bei der Gebrüder Boehringer GmbH gebaut. Bereits 1950 kaufte Daimler-Benz die Unimog-Produktion auf. Ab 1951 gingen die Fahrzeuge im Werk in Gaggenau vom Band. Der Name Unimog ist im Übrigen ein Akronym, das heißt eine Abkürzung des Begriffs „Universal-Motor-Gerät“.

Für die Vorführungen und einen sicheren Ablauf der Veranstaltung wird die K38 Langentalstraße in Weidenthal ab kommenden Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 04. Juni 2023, 18 Uhr, ab der Einfahrt zum Sportheim Weidenthal bis zum Wanderparkplatz Eselssohl voll gesperrt. Die Umleitung nach Elmstein erfolgt über Frankeneck und nach Waldleiningen über Hochspeyer.