Es ist längst zu einem Trend geworden Superstars aus der Musikbranche eigene Musicals zu widmen. „Queen“, Udo Lindenberg, die „Beatles“, Tina Turner und allen voran natürlich „Abba“ sind Beispiele dafür. Auch im Saalbau gab es schon jede Menge Vorstellungen dieser Art, man denke nur an das gut besuchte „Elvis“-Musical Anfang März. Nun steht mit „Massachusetts“, einer Hommage an die „Bee Gees“, bereits das nächste Großereignis dieser Art in Neustadts „guter Stube“ auf dem Programm.

Die Handlungen dieser Singspiele sind meist eher banal und dienen eigentlich nur dazu eine Verbindung zwischen den einzelnen Songs