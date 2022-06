Das Heimatmuseum Haßloch in der Gillergasse 11 öffnet am Sonntag, 26. Juni, anlässlich des Aktionstages „Offene Gartentür“ von 14 bis 17 Uhr seine Pforten. Der neu angelegte Museumsgarten mit dem Obstlehrpfad, aber auch die Ausstellungsräume, Weinkeller und Scheune stehen für eine Besichtigung offen. Hinter dem Museumsgarten liegt ein großes Areal mit Gärten, Pferdekoppel oder Brachflächen, eine grüne Oase mit einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt inmitten der Gemeinde, die sonst hinter Häusern und Hoftoren im Verborgenen schlummert. In unmittelbarer Nachbarschaft hinter dem Kulturviereck liegen die Kartoffelfelder des Kartoffelprojekts der Schillerschule oder der Garten der Nationen. Die Mitglieder des Freundeskreises Heimatmuseum stehen für Gespräche bereit und bieten Führungen an. Die Haßlocher Heimatblätter können erworben werden. Am „Tag der offenen Gartentür“ öffnen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten private Gartenbesitzer ihre Pforten für Gartenliebhaber.