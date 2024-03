Aus dem neu gestalteten Brunnen auf dem Dorfplatz in Neidenfels sollte schon zur Kerwe Mitte Juli vergangenen Jahres das Wasser aus Düsen, die in den Boden eingelassen sind, in die Höhe schießen. Doch es kam erst ein dünnes Rinnsal und dann gar kein Wasser mehr.

Daran habe sich seitdem nichts geändert, berichtete Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats. Die neue Pumpe funktioniere nicht, so Höchel. Die dafür verantwortliche Firma sei zwar seit längerem beauftragt, den Schaden zu beheben, habe das aber bisher nicht getan. Die Witterung sei als Grund genannt worden, so Höchel, die an dieser Begründung Zweifel äußerte.

Die Ratsmitglieder hatten bereits im Oktober 2020 beschlossen, dass der marode und in die Jahre gekommene Brunnen aus den 1960er-Jahren auf dem Bürgerplatz abgebaut und durch ein modernes Element mit Wasserdüsen ersetzt werden soll. Zu den Kosten von etwa 65.000 Euro hat die Gemeinde bereits 2021 einen Zuschuss von 30.000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm für „Umweltmaßnahmen, ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährung“ erhalten. Doch wurde erst im vergangenen Jahr mit den Arbeiten begonnen. Schuld an dieser langen Dauer ist vor allem das mit der Planung beauftragte Architektur- und Ingenieurbüro. Der Brunnen sehe „wirklich schön aus“ und sie hoffe, dass irgendwann das Wasser sprudelt, so Höchel.