Benjamin Stephan ist schon sehr gespannt auf den Freitagabend, denn dann gibt es unter seiner Führung einen Neustart für das Café Palmengarten im Schöntal.

Im Februar wurde die Gastronomie in und um die Papierhalle auf dem Gelände der früheren Hoffmann & Engelmann-Fabrik aufgrund verschiedener Probleme geschlossen. Nur wenig später ist Benjamin Stephan, der seit Herbst 2021 auf dem Gelände der Papierfabrik wohnt, in die Palmengarten-Betreibergesellschaft eingestiegen. Der 29-jährige Gastronom ist gelernter Koch und will nach mehreren Stationen in der Branche nun in Neustadt loslegen. Zum Auftakt möchte Stephan den Gästen „eine kleine Feier“ bieten. Ab 17 Uhr wird im Palmengarten bewirtet. Und ab 20 Uhr wird es Musik mit den Gitarrenhelden geben. Stephan ist guter Dinge: „Wir freuen uns, endlich aufmachen zu können. Und das Wetter passt ja auch.“

„Eigene Note“

Seit Ende Februar habe er seine „eigene Note“ in das Gelände im Schöntal eingebracht. So habe er die Flächen rund um den Strandbereich begrünt, auch neuer Sand sei aufgeschüttet worden. „Ich denke, die Gäste können dort jetzt echtes Strandgefühl haben“, ist Stephan überzeugt – und gespannt auf die Reaktionen der Gäste. Schon seit längerer Zeit gebe es immer wieder Anfragen, wann es wieder losgehe. „Bisher mussten wir absagen und vertrösten, doch jetzt können wir endlich Leute willkommen heißen.“

Montags werde Ruhetag sein, ansonsten werde das Café täglich um 12 Uhr öffnen und je nach Wochentag abends früher oder später schließe. Beim Personal sei er gut aufgestellt. „Wir hatten zum Glück ausreichend viele gute Bewerbungen.“ Allerdings müssten sich Gäste beim geplanten Essensangebot noch etwas gedulden: „Bei der Grillbar haben wir Lieferschwierigkeiten. Ich hoffe, das klappt dann bis Juni.“ Bis dahin gebe es im Palmengarten „etwas zu trinken und dazu kleine Barsnacks“.