Ortsbürgermeister Bernhard Klein wird dem Bauantrag der Thüga Energienetze GmbH (Schifferstadt) zur Errichtung einer neuen Gasversorgungsanlage zustimmen. Dazu war nach entsprechend verlaufener Diskussion in der Ratssitzung eine Eilentscheidung notwendig. Der Grund: Der Ortsgemeinderat war am Dienstag wegen mehrerer Absagen von Ratsmitgliedern nicht beschlussfähig. Die bisherige Anlage ist rund 50 Jahre alt, steht am südlichen Ortsrand an der Niederkircher Straße und macht optisch einen heruntergekommenen Eindruck. Die neue, moderne Anlage solle mehr Kapazität bieten und werde neben der alten errichtet, hieß es. Die Fläche dort wurde bereits gerodet. Die Grube werde als Regenrückhaltebecken genutzt. Das Investitionsvolumen beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund eine halbe Million Euro.