Wie können Mobilität und Verkehr nachhaltig gestaltet werden? Im Casimirianum werden die Stadtratsfraktionen zu dieser Frage Stellung beziehen. Bürger können mitdiskutieren und die Kommunalpolitiker mit eigenen Nachfragen löchern.

Es soll eine Mischung aus Information, moderierter Diskussion und Fragerunde werden: Für die Veranstaltung „Nachhaltige Mobilität für ein lebenswertes Neustadt“ haben sich mehrere Gruppen, Vereine und Initiativen zusammengetan. Der adfc Neustadt, die BUND Kreisgruppe Neustadt, der Nabu Neustadt sowie Fridays for Future und Green Camp laden am Mittwoch, 17. April, ab 18.15 Uhr ins Erdgeschoss des Casimirianums ein. Laut Ankündigung soll das Format einerseits den Neustadtern als Wahlhilfe dienen, denen die Themen Mobilität und Verkehr besonders wichtig sind. Andererseits sollen die Fraktionen im Stadtrat die Möglichkeit bekommen, sich öffentlich vor den Wahlen zu äußern.

Leitlinie der Diskussion soll die 2022 von allen Parteien des Stadtrats verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie sein, mit einem Schwerpunkt auf zukunftsgerichteten Ideen sowie Möglichkeiten, nachhaltige Mobilitätsformen zu stärken. Damit alle auf einem Stand sind, startet die Veranstaltung um 18.30 Uhr mit einer kurzen Präsentation sowie einem Inforundgang, bei dem sich die Bürger an Pinnwänden über die Standpunkte der Parteien zu vier verkehrspolitischen Wahlprüfsteinen und sieben Maßnahmen informieren können.

Das „Fishbowl“-Prinzip

Von 19 bis 20 Uhr soll dann mit Parteivertreterinnen und -vertretern sowie Verbänden diskutiert werden, und zwar in sogenannter „Fishbowl“-Anordnung. Das heißt, die Teilnehmenden sitzen in einem Kreis in der Mitte, der Moderator bewegt sich ebendort, und das Publikum ist kreisförmig darum angeordnet. „Wir wünschen uns eine spannende, konstruktive Diskussion, in der die unterschiedlichen Vorstellungen der Teilnehmenden zutage treten sollen. Dabei soll aber ausdrücklich ein respektvolles Miteinander herrschen“, schreiben die Veranstalter.

Ab 20 Uhr können Bürger den Politikern Fragen stellen, um 20.15 Uhr endet der offizielle Teil der Veranstaltung. Danach ist aber noch Raum für Ausklang und individuelle Gespräche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Plätze sind allerdings begrenzt.