Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus Worms, der am Donnerstag auf der L 499 von Elmstein in Richtung Mückenwiese unterwegs war, stürzte in einer Rechtskurve und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Den Angaben zufolge fuhr der 44-Jährige zu schnell in die Kurve.