In den vergangenen Jahren sind nach Angaben der Umweltabteilung Pflanzenarten in Neustadt eingewandert, die der heimischen Artenvielfalt schaden. Dazu gehört auch das Drüsige Springkraut. „Es ist zwar schön anzusehen und bietet Honigbienen in einem kurzen Zeitraum Honig, schadet aber durch seine Wüchsigkeit und dichten Bestände vielen wildlebenden Bienen- und Insektenart, die von einer Blühpflanzenvielfalt an Gewässern profitieren, weil sie auf unterschiedliche Pflanzen spezialisiert sind und zudem auch offene Bodenbereiche zum Überleben benötigen“, erklärt Thomas Baldermann, Leiter der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt. Da sich das Springkraut insbesondere stark entlang des Kanzgrabens, der von Hambach nach Lachen-Speyerdorf reicht, ausgebreitet hat, ruft die Umweltabteilung für Dienstag, 4. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr zu einer gemeinsamen Bekämpfungsaktion auf. Bei der jetzt beginnenden Blüte lassen sich die Pflanzen laut Baldermann leicht identifizieren und durch einfaches Ausrupfen auch nachhaltig bekämpfen. Treffpunkt für alle Helfer ist der Wohnmobilparkplatz an der Dammstraße in Hambach. Von dort geht es entlang des Kanzgrabens und seinen Zuläufen mit einer Strecke von rund zehn Kilometern. Es wird zu festem Schuhwerk und reißfester Kleidung sowie Gartenhandschuhen geraten. Werkzeug wird nicht benötigt.