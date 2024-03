Leserbriefautor Reinhard Kermann hatte Ende vergangener Woche auf die in „schönster Blüte stehenden Mandelbäume“ in Gimmeldingen sowie die Besucherscharen in der Flur verwiesen. Und zugleich beklagte Kermann, dass die Besucher sich unterwegs selbst versorgen müssen, da ein Ausschank auf der Mandelmeile erst ab 4. März möglich sei. Kermann plädierte dafür, dass Winzer selbst entscheiden sollten, wann sie während der Mandelblütenzeit in ihren Weinbergen Gäste bewirten dürfen. Die Stadt erklärt auf Anfrage die Spielregeln rund um die Gimmeldinger Mandelblüte. So habe man 2023 das Fest bewusst auf zwei Wochenenden ausgedehnt. Mit der Neukonzeptionierung sei zudem festgelegt worden, dass „es zwei Wochenenden mit Ausschankstellen gibt und diese die Möglichkeit haben vom Montag vor dem ersten Wochenende bis Donnerstag nach dem zweiten Wochenende, sprich 18 Tage, zu öffnen“, so die Stadt. Ergänzend heißt es: „Außerhalb dieser Zeit haben die selbstproduzierenden Winzerbetriebe die Möglichkeit, am Ort ihres Betriebes eine Straußwirtschaft zu betreiben. Der Ort des Betriebes ist hier als Weingut zu verstehen und nicht als Weinbergfläche zu interpretieren. Die entsprechende Formulierung ist dem Gaststättengesetz zu entnehmen. An diese Rahmenbedingungen und rechtlichen Grundlagen sind sowohl der Veranstalter, die Winzer und Ausschankstellenbetreiber als auch die Verwaltung gebunden.“

