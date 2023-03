Wie Polizei und Stadt das erste Festwochenende beurteilen.

„Es war sehr ruhig“: So beschreibt Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Neustadt, am Sonntagnachmittag das erste Wochenende des Mandelblütenfests im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen. Die Stadt als Veranstalter teilt diese Meinung. Die Anzahl der Besucher zu schätzen, sei aber nicht möglich, so Aline-Kristin Großstück vom Stadtmarketing. Dazu seien die Gäste wegen der turbulenten Wetterverhältnisse zu sehr über das Gelände verteilt gewesen.

Generell war an beiden Nachmittagen mehr los als an den meist verregneten und stürmischen Vormittagen. Laut Polizei wurden die ausgewiesenen Parkplätze gut angenommen, sie seien allerdings zu keiner Zeit voll gewesen. Viele Besucher seien zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist.

Polizei: Konzept ging auf

„Das von Stadt und Polizei gemeinsam erstellte Verkehrs- und Sicherheitskonzept ging voll auf“, zeigt sich Weickert überaus zufrieden. Damit sei die Polizei auch zuversichtlich, was das nächste Festwochenende am 1. und 2. April angehe. Zwar sei das durchwachsene Wetter an diesem Wochenende schade für Beschicker und Gäste gewesen, andererseits habe das Konzept damit ohne Probleme getestet werden können.

Zwischenfälle gab es laut PI-Leiterin kaum. Auf den Parkplätzen habe es ein Malheur beim Einparken gegeben, hinzu komme ein Brandmeldealarm in einem Privathaus am Sonntag mitten auf der Festmeile. „Das war zum Glück ein Fehlalarm“, so Weickert, die Rettungskette habe ebenso funktioniert wie die Anfahrt. Gut angekommen seien die Fahrrad-Polizisten, die wegen des Wetters vor allem nachmittags unterwegs gewesen seien.

