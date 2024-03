Gut besucht, aber absolut friedlich. Dieses Fazit zieht die Neustadter Polizei zum zweiten Mandelblütenfestwochenende. Es habe entlang der Festmeile in Gimmeldingen keine Straftaten gegeben, am Sonntag sei es nur zu einem kleineren Verkehrsunfall gekommen. Außerdem habe das Verkehrskonzept gut funktioniert. Es habe kleinere Behinderungen, aber keine größeren Rückstaus in Richtung Autobahn gegeben. Ähnlich lautet die Einschätzung des Stadtmarketings: Die Besucher seien gut gelaunt gewesen, Beschicker und Betreiber der Ausschankstellen seien rundum zufrieden. Angesichts des etwas schlechteren Wetters habe man am zweiten Wochenende mit 17.000 etwas weniger Besucher auf dem Mandelblütenfest gezählt als am ersten Wochenende (20.000). Wichtig aus Sicht der Stadt: Das Parkkonzept sei aufgegangen und dank der Aufteilung auf zwei Wochenenden seien die Besucherströme – insgesamt kamen 37.0000 Gäste – entzerrt worden.

