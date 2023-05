Das verlängerte Wochenende an Christi Himmelfahrt ist der traditionelle Termin des Maikammerer Maifestes. Eröffnung ist am Donnerstag, 11 Uhr, auf dem Marktplatz.

Traditionell ist dabei ein „Promi“ zu Gast. In diesem Jahr ist es der SWR-Moderator Martin Seidler. Er darf mit der Maikammerer Weinprinzessin Sarah I. und Bürgermeister Karl Schäfer ein Fass mit Festwein anstechen. Der Musikverein Diedesfeld beteiligt sich musikalisch an der Eröffnung.

Gefeiert werden kann in zehn Ausschankstellen von Weingütern und Vereinen. Neu dabei ist der Ausschank Weine mit Sti(e)l am Marktplatz, den die Weingüter Faubel, August Ziegler und Immengarten Hof gemeinsam betreiben. Schön sitzen können Besucher im Weintreff im Lavendelgarten, hier sind sieben Maikammerer Weingüter vertreten. Auch das Weindorf am Frantzplatz ist ein Gemeinschaftsprojekt, hier sind die Weingüter Felix Schädler, Otto Stachel und Bruno Schreieck dabei. Die Ortsvinothek Weinkammer ist geöffnet, und die Vereine TuS Maikammer, Sängervereinigung und Förderverein der Kindertagesstätte beteiligen sich ebenfalls am Maifest. Außerdem der Jugendtreff, das Weingut Kastanienhof und immer so-Catering.

Entenangeln und Pfeilwerfen

Nicht fehlen dürfen Schausteller, die ihren Standort in der Immengartenstraße haben. Hier laden unter anderem Kinderkarussell, Pfeilwerfen, Entenangeln, Glücksrad und Zuckerwagen zum Weinfestvergnügen ein.

Zum Maifest Maikammer gehört auch ein musikalisches Programm. So spielt am Donnerstag, 16 bis 17.30 Uhr, das Blasorchester der TSV Heusenstamm auf dem Marktplatz und von 18 bis 22 Uhr die Schmitt Band im Lavendelgarten. Am Freitag sorgt The Big D von 19 bis 24 Uhr für Unterhaltung im Weindorf auf dem Frantzplatz, im Weintreff im Lavendelgarten ist von 19.30 bis 22.30 Uhr Grenzenlos Solo zu hören, auf dem Marktplatz von 19 bis 23 Uhr DJ Hessi DeLuxe. Am Samstag, treten ab 20 Uhr die Maifive auf dem Marktplatz auf, ab 19.30 Uhr Flsh’K’Swag im Weindorf am Frantzplatz, ab 20 Uhr Still Burning im Lavendelgarten.

Zwei Höhepunkte sind der Hofhockermarkt an Christi Himmelfahrt und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Weinstraße Süd geplant. Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre Arbeiten. „Sellemols im Wald“ ist das Thema der neuen Parade des Clubs Sellemols, die bei gutem Wetter am Samstag, 18 Uhr, am Marktplatz startet. Bei dem Umzug werden die Arbeit und das Leben in früherer Zeit im Wald als mobiles Museum präsentiert.

Am Freitag und am Samstag werden mehrere Führungen durch den Ort und die Gemarkung angeboten. Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag der Werbegemeinschaft Maikammer und ein Flohmarkt auf dem Parkplatz vor dem Eiscafé Bellini.