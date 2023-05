Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit drei Jahren wird in Geinsheim über eine Gedenkstätte diskutiert. Mit ihr soll an die 31 Menschen erinnert werden, die während der NS-Diktatur deportiert wurden. Auch nach dem Rückzug von Bildhauer Bernhard Mathäss hält der Konflikt an.

Von Axel Nickel

Bernhard Mathäss aus Duttweiler hatte für den Heimatverein Geinsheim ein Mahnmal entworfen und seine Arbeit dafür kostenlos angeboten. Doch vor wenigen Tagen hat er die Reißleine gezogen und sich aus dem Projekt verabschiedet.