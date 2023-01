In Geinsheim gibt es immer noch keine Lösung in der schon Jahre andauernden Debatte um ein Mahnmal, mit dem an die 31 Personen aus dem Weindorf erinnert werden soll, die während der NS-Diktatur deportiert wurden. Nun eine abermalige Wendung: Bildhauer Bernhard Mathäss aus Duttweiler steht für das Projekt nicht mehr zur Verfügung.

Mathäss hatte für den Heimatverein ein Mahnmal entworfen und seine Arbeit dafür kostenlos angeboten. Der RHEINPFALZ gegenüber begründet er am Dienstag seinen Rückzug damit, dass sich zwei Gruppen im Ort unversöhnlich gegenüberstünden, und „eine Seite gar kein Denkmal will, dies aber nicht offen sagt“. Statt nach einer Lösung zu suchen, würden „von einer Seite“ immer wieder Argumente gebracht, die ihn als Künstler beschädigten und bei denen es gar nicht um eine Lösung gehe. Verantwortliche des Heimatvereins seien mit der Gedenk-Idee auf ihn zugekommen, und er habe diese gerne unterstützt. Später habe er gemerkt, dass der Heimatverein nicht für den ganzen Ort spreche. Inzwischen sei er frustriert, dass sich der Ortsbeirat nicht einige.

Tiefer Riss im Ortsbeirat

Hintergrund der Debatte ist auch ein tiefer politischer Riss im Ortsbeirat. Die CDU, deren Spitzen auch die Aktiven im Heimatverein sind, sowie die SPD unterstützen das Mahnmal und den Mathäss-Vorschlag. Die FWG lehnt diesen ab und will einen anderen Standort und/oder ein kleineres Denkmal. Beide Gruppen sind im Ortsbeirat gleich groß. Eine Entscheidung sollte im September getroffen werden, wurde aber verschoben. Zwischenzeitlich hieß es, man habe einen Kompromiss gefunden. Doch diese Linie hat sich ebenfalls zerschlagen. Der Ortsbeirat Geinsheim tagt wieder am Mittwochabend.