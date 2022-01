Im Sommer 2020 war er noch mit seinen Freunden vom Kuckucksbähnel bei der Sitzung des Vorstands- und Beirates in Elmstein. Nur wenige Tage später traf ihn ein schwerer Schlaganfall, der den immer aktiven Eisenbahnbauer und Segelflugfreund ans Bett fesselte: Jetzt ist Lothar Volz im Alter von knapp 86 Jahren gestorben.

Nach seiner Ausbildung zum Bahningenieur war Lothar Volz bei der Deutschen Bundesbahn in der Bahnmeisterei Neustadt und dann als Leiter der Bahnmeisterei Heidelberg tätig. Nach dem Ruhestand begann die ehrenamtliche Arbeit: Zusammen mit seinem Freund Werner Lautensack fungierte Lothar Volz beim Aufbau des Kuckucksbähnels und in den Folgejahren als stellvertretender Betriebsleiter. Beim Ausbau der Gleisanlagen im Neustadter Eisenbahnmuseum stand er auch der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahn-Geschichte beratend zur Seite und wusste, wo gebraucht Baustoffe günstig zu erwerben waren. Auch heute orientiert sich der Ausbau der Kuckucksbähnel-Bahnstrecke an einem von ihm entworfenen Sanierungsplan, der die Grundlage der finanziellen Zuwendungen des Landes bildet. Über viele Jahre betreute er die samstäglichen Arbeitseinsätze im Elmsteiner Tal.

Leidenschaftlicher Pilot

Den Landkreis Südliche Weinstraße beriet er bei der Reaktivierung der Bahnstrecke von Winden nach Bad Bergzabern, an der Strecke nach Weißenburg organisierte er für den Landkreis die Bauarbeiten des Haltepunktes Schweighofen. Trotz allen Engagements für die Eisenbahn hatte er sich auch dem Hobby Segel- und Motorflug verschrieben. Flugtouren führten ihn bis zur Insel Rügen – seine flugtechnischen Erfahrungen brachte er als Fluglehrer für die Nachwuchspiloten ein. Für den Landkreis Donnersbergkreis organisierte Lothar Volz den Ausbau der Bahnstrecke von Ramsen bis zum Eiswoog, da der Kreis sich verpflichtet hatte, die Freilegung des Lichtraumprofils für die Strecke zu sorgen.

In den Jahren, in denen die Kuckucksbähnel Betriebs GMBH außer der Kuckucksbähnelstrecke im Elmsteiner Tal auf Wunsch des Landes Rheinland-Pfalz auch die Bahnstrecken von Hinterweidenthal und bis nach Bundenthal sowie die Zellertalbahn von Monsheim bis Langmeil betreute, war Lothar Volz ebenfalls „mit im Boot“ und gab seinen sachverständigen Rat zu den verschiedenen Umbau- und Sanierungsprozessen.

Dass er mit seiner Frau Heidi gerne auf Reisen ging und trotz allen Engagements für die Eisenbahn in der Pfalz gerne noch gemeinsam mit ihr gereist und auch mit seinen Bekannten unterwegs gewesen wäre, das wissen alle, die jetzt um ihn trauern – einen Mann, der sich für das öffentliche Leben in der Pfalz eingesetzt hat, ohne auf Anerkennung oder Belobigungen zu warten. Dass die Dinge, die er anpackte, alltagstauglich und akzeptiert waren, war ihm Auszeichnung genug.