11 Uhr an einem Wochentag: Gleich drei Fahrer von Lieferwagen spricht Rainer Grun-Marquardt in der Neustadter Fußgängerzone an, ob sie denn wüssten, dass sie dort ab 10.30 Uhr nicht mehr fahren dürften. „Doch, bis 11 Uhr“, lautet die einhellige Antwort. Doch stimmt das?

Es habe ihn doch gewundert, dass er dreimal die gleiche Antwort von den Lieferanten bekommen habe, sagte Rainer Grun-Marquardt in der jüngsten Sitzung des Innenstadtbeirats. Gelten doch