Sobald die schriftliche Genehmigung der Stadtverwaltung vorliegt, geht die Ausschreibung für einen Leichtathletik-Wettkampf im Block Weitsprung/Hochsprung/Dreisprung Anfang September im Stadion in Neustadt online. Die TSG Neustadt hat sich bereit erklärt, diesen Wettkampf im Auftrag des Leichtathletik-Verbandes Pfalz (LVP) auszurichten.

TSG-Trainerin Gabi Geiger: „Unser Stadion verfügt über zwei Hochsprung- und zwei Weitsprung-Anlagen, daher hat der Verband bei uns angefragt.“

Der LVP hat jeweils verschiedene leichtathletische Disziplinen zu Wettkampf-Blöcken zusammengefasst, die mit den herkömmlichen „Blockmeisterschaften“, in denen zum Beispiel in allen Blöcken Hürdensprints enthalten sind, keine Gemeinsamkeiten haben. Diese Wettkämpfe sollen den Leichtathleten einfach die Möglichkeit geben, trotz der Wettkampf-Einschränkungen wegen der Corona-Verordnungen wieder offizielle Starts zu absolvieren.

Wettkämpfe in vier Blöcken

Laut Dieter Tisch, LVP-Vizepräsident und im Verband verantwortlich für die Wettkampforganisation, gibt es vier unterschiedliche Blöcke, die an verschiedene Pfälzer Ausrichter vergeben werden sollen. In „Block 1“ werden die Laufdisziplinen von 75, 100, 200 und 300 Meter angeboten. In „Block 2“, den die TSG übernimmt, dreht sich alles um die drei Sprungdisziplinen Hochsprung, Weitsprung, Dreisprung. „Block 3“ beinhaltet Hürdensprint, 400 Meter Hürden, 800 Meter sowie Stabhochsprung. In „Block 4“ geht es um den Wurfbereich mit Kugelstoßen, Speerwerfen und Diskuswurf.

Die Wettkämpfe sollen für Athleten ab Altersklasse U14 bis hin zu den Aktiven offen sein. Noch sind laut Dieter Tisch die Details wie Zeitpläne, Veranstaltungsorte und aktuelle Verordnungen nicht in allen Bereichen festgelegt. Die TSG sei aber, so Geiger, mit ihrer Ausschreibung soweit fertig, könne diese aber erst auf der LVP-Homepage veröffentlichen, wenn das Okay des Neustadter Sportamtes vorliege. Geplant ist der Wettkampf für Sonntag, 6. September, ab 10 Uhr.