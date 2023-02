Neun Goldmedaillen, dreimal Silber und zweimal Bronze lautet die Bilanz des TSC Saltatio im TV 1860 Mußbach bei den Landesmeisterschaften in den Lateintänzen in Haßloch. Ein Paar war zweimal erfolgreich.

Das komplette Wochenende stand die Haßlocher Pfalzhalle im Zeichen des Tanzsports. An beiden Tagen ermittelten insgesamt 22 Startgruppen die Landesmeister. Eine ganz besondere Leistung war den Tänzerinnen und Tänzern des TSC Saltatio im TV 1860 Mußbach gelungen. In allen höchsten Leistungsklassen holten sie sich die Landesmeistertitel.

Der Höhepunkt des Wochenendes war das Turnier der Hauptgruppe Sonderklasse, welches vor vollen Rängen und bei bester Stimmung ausgetragen wurde. Mit Justin Lauer und Rita Schumichin schickte der TSC Saltatio die Favoriten in das Turnier, die ihrer Rolle gerecht wurden. Mit allen fünf gewonnen Tänzen dominierten sie das achtpaarige Feld.

DM in Blick

In der höchsten Jugendklasse gewannen Justin Rettich und Sophy Alejandra Cabrera ebenso klar alle fünf Tänze. Die beiden werden aktuell auf Platz fünf der Deutschen Rangliste geführt und unterstrichen mit dem Landesmeistertitel ihre tolle Entwicklung. Nikolas Gretschmann und Jasmin Scheibel verpassten in diesem Turnier nur denkbar knapp, mit zwei zu drei Tänzen, den Sprung aufs Treppchen und wurden Vierte.

Bei den Junioren II waren Erik Rettich und Julia Scheibel in der B-Klasse nicht zu schlagen. Nur wenige Bestnoten gaben die beiden an die Konkurrenz aus Bad Kreuznach ab. Verletzungsbedingt ging Rettich beim Turnier der Jugend nicht mehr an den Start. Die beiden werden die noch anstehenden zwei Wochen zum intensiven Training nutzen, um auch bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart die vorderen Plätze zu erreichen.

Tanzpaar doppelt erfolgreich

Eine Altersgruppe niedriger, bei den Junioren I B, schafften es Nikita Ganopolsky und Anni Janke, die eigentlich noch der Kinderklasse angehören, das Feld der Junioren zu gewinnen. Mit drei erfolgreichen Tänzen nahmen sie als jüngstes Paar im Feld die Goldmedaillen entgegen. Bereits bei den Kindern waren die beiden in der höchsten Leistungsklasse siegreich. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihnen jedoch nicht. In zwei Wochen gehen sie beim Deutschlandpokal der Kinder an den Start und möchten ihren Titel verteidigen. Kai Maier und Adelina Burik freuten sich über die Silbermedaille und sorgten für einen Saltatio-Doppelsieg. Michael Dreiling und Valerie Wagner kamen in dieser Konkurrenz auf Rang vier.

Doch nicht nur in den höchsten Leistungsklassen überzeugten die Saltatio-Paare. Bereits beim ersten Turnier am Wochenendes setzten sich Dreiling/Wagner klar an die Spitze des fünfpaarigen Feldes der Kinder D. Überglücklich nahmen sie die Goldmedaillen entgegen und freuten sich über den Aufstieg in die höchste Kinderklasse. In der Jugend D Klasse überzeugten Daniel Urbach und Darja Buchmann die Wertungsrichter in allen Tänzen und holten sich die Goldmedaillen. Bei den Junioren stellten Aleksander Seiler und Alisa Kail in der C-Klasse ihr Können unter Beweis stellen. Sie gewannen alle Tänze und sicherten sich den Landesmeistertitel. Da ihnen nur noch wenige Punkte zum Aufstieg in die höchste deutsche Klasse fehlten, nutzten sie ihre Doppelstartmöglichkeit in der älteren Jugendklasse. Trotz ihres jungen Alters sammelten sie mit dem zweiten Platz die noch fehlenden Aufstiegspunkte. Sie starten demnächst in der B-Klasse.

Im gleichen Turnier nahmen Silas Hebinger und Patricia Kaiser, die erst wenige Monate gemeinsam trainieren, die Bronzemedaillen entgegen. Beim einem weiteren Start in der Hauptgruppe erreichten sie ebenfalls den dritten Platz. In der zweithöchsten Klasse der Hauptgruppe, der A Klasse, wiederholten Rettich/Cabrera ihren Erfolg aus der Jugend und heimsten den zweiten Landesmeistertitel ein. Nikolas Gretschmann und Jasmin Scheibel erreichten den vierten Platz. Das Finale komplettierten Maximilian Günther und Noya Barry auf Rang sechs.