Mit fünf Konzerten, die wie stets auch die kostbare historische Geib-Orgel in den Blick rücken, melden sich die traditionsreichen „Sommerlichen Abendmusiken“ in der ehemaligen Klosterkirche Lambrecht – diesmal ganz ohne Corona-Einschränkungen – im Veranstaltungskanon der Region zurück.

Zum Auftakt am Sonntag, 26. Juni, gestaltet die Sopranistin Rie Mattil mit ihrer Begleiterin am Flügel einen Liederabend unter dem vielsagenden Titel „Seelenlandschaften“ mit Kompositionen vor allem der Romantik. Unter anderem erklingen Schumanns „Mondnacht“ und von Hugo Wolf „Er ist’s“. Die in Osaka geborene, heute in Neustadt lebende Sängerin und Pädagogin Rie Mattil arbeitet seit geraumer Zeit erfolgreich mit ihrer künstlerischen Partnerin Anna Anstett zusammen. Diese studierte unter anderem Liedbegleitung und Korrepetition bei Hartmut Höll, ist Preisträgerin namhafter Auszeichnungen und Stipendiatin unter anderem des Wagner-Verbands Stuttgart.

Am 3. Juli dann sind das 2018 vom damaligen Landesposaunenwart Christian Syperek gegründete „Landauer Blechbläserquintett“ und der vielfach ausgezeichnete Nachwuchs-Organist Thorsten Grasmück zu Gast. Letzterer, 19 Jahre jung, war mehrfach Erster Preisträger beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, Stipendiat der Siemensstiftung und zu überregionalen Orgel-Festivals eingeladen. Er wird auf der kostbaren kleinen Orgel interessante Improvisationen zaubern. Das Bläserensemble wiederum wartet mit Alter sowie Zeitgenössischen Musik auf, unter anderem von Claudio Monteverdi, Anton Diabelli, Enrique Crespo, Engelbert Humperdinck und dem 1961 geborenen Jazzposaunisten Ingo Luis.

Schwung, Rhythmus und Elegisches

„Magic Voices Römerberg“, der weit über die lokalen Grenzen bekannte Gospelchor des MGV Heiligenstein, kommt am 10. Juli nach Lambrecht. Und wird unter seinem ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Leiter und virtuosen Jazzpianisten Bernd Camin seine reiche Palette an moderner Sakralmusik präsentieren. Schwung und Rhythmus sind angesagt, aber auch „g’spürig Elegisches“.

Dagegen wird eine Woche später, am 17. Juli, zur Retroreise ins Mittelalter eingeladen, wenn die „Troubadoure“ Ernst Kaeshammer und Paul Reinig tief ins Repertoire von „Spielleuten, Minnesängern und Troubadouren“ greifen. Sie tun dies abwechslungsreich mit Gesang, Drehleier, Laute, Hackbrett und Akkordeon, zum Teil in eigenen Arrangements.

Ausklang mit Orgelprogramm

Zum Ausklang der Reihe gastiert am 24. Juli Jens Wollenschläger mit einem reinen Orgel-Programm, das er selbst als „Sommerlich-musikalische Europareise“ bezeichnet. Der in Landau geborene und aufgewachsene Solist ist seit 2014 Titularorganist an der Tübinger Stiftskirche und Professor für Künstlerisches und Liturgisches Orgelspiel an der Evangelischen Kirchenmusikhochschule Tübingen, deren Rektor er auch zeitweilig war.

Info:

Die Abendmusiken in Regie der Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei bei Bitte um Spenden am Ausgang. www.evkirche-lambrecht.de