Dem Saisonstart der Museumsbahn Kuckucksbähnel am Sonntag um 10.45 Uhr auf Gleis 5 des Neustadter Hauptbahnhofs steht nichts mehr im Weg: Wie Ralf Rudolph von den Eisenbahnfreunden informierte, hat das neue Zugpferd – die Dampflok 93-1378 – die Kesselprüfung am Donnerstag mit Bravour bestanden. Weitere Regelfahrtage sind nach diesem Sonntag am 15., 26. und 29. Mai, am 5., 6. und 19. Juni, 3., 17. und 31. Juli, 7., 14., 21. und 28. August, an jedem September-Sonntag sowie am 9. und 16. Oktober. Da genug Platz ist, sei eine Reservierung nicht mehr notwendig, so Rudolph. Internet: www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.