Zuletzt begeisterte er die Neustadter Klassikfreunde im März 2019 mit einem Klavierabend beim Haardter Mandelringkonzert, im Februar 2024 wird der aus Haßloch stammende und in Leipzig lebende Pianist und Komponist Hannes Pohlit als Solist an der Seite des Sinfonieorchesters Neustadt das Klavierkonzert von Tschaikowsky zu Gehör bringen. In den vergangenen fünf Jahren hat Pohlit trotz Corona-Krise und zahlreicher beruflicher Höhen und Tiefen eine Reihe interessanter Projekte auf den Weg gebracht, die fast alle ums Thema Tango kreisen.

Seine Leidenschaft und Kompetenz für den Tango als Komponist und Pianist hat sich längst auch in der Crossover-Szene herumgesprochen – und das nicht nur wegen seiner während