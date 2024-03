Markus Sell (SPD) ist einstimmig zum Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahl in Maikammer gewählt worden.

Das teilt der SPD-Ortsverein Maikammer mit. Die SPD hat außerdem die Listen für die Gemeinderatswahlen in allen drei Orten der Verbandsgemeinde Maikammer und die Liste für die Verbandsgemeinderatswahl beschlossen. Wichtig sei eine „gute Durchmischung aus Jung und Alt sowie Frauen und Männer“ gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung von Markus Sell. Dies habe die SPD durchgängig auf allen Listen erreicht. Das sei wichtig, um in den kommenden fünf Jahren neue Ideen zu generieren um die Gemeinden innovativ weiter zu entwickeln. Mit seiner Kandidatur, so Sell weiter, hätten die Bürger von Maikammer eine echte Wahl, wer die Gemeinde Maikammer in den kommenden fünf Jahren im Sinne seiner Bürger weiterentwickelt und voranbringt. Die CDU geht mit Volker Stephan ins Rennen. Der derzeitige Ortsbürgermeister, Karl Schäfer, zieht sich zurück.

Die Listen:

Maikammer: Markus Sell, Marion Buchenberger, Marcel Blumenstiel, Heidi Sell, Sascha Wolz, Sonja Blumenstiel, Marco Schultz, Bernhard Blumenstiel, Marco Ottinger, Lina Fuchs, Rudi Jacob, Matthias Kuntz, Marion Sell, Brigitte Bartels, Kai Michael Buchwald, Gabriela Blumenstiel, Sandra Buchwald.

St. Martin: Michael Rößler, Stefan Ruzika, Sonja Kubinyi, Dieter Weber, Claudia Schmidt, Christoph Müller, Frank Kienle, Kerstin Heß, Gundula Berner, Stefan di Cursi, Thilo Ritz, Jonas Schädler, Manuel Moll, Lena Willem, Günter Völlinger, Hubert Höflinger.

Kirrweiler: Uwe Vester, Darleen Wagner, Dorothe Vester, Emmi Schlitter.

Verbandsgemeinderat: Dieter Weber, Marion Sell, Michael Rößler, Dorothe Vester, Markus Sell, Bernhard Blumenstiel, Brigitte Bartels, Lina Fuchs, Darleen Wagner, Uwe Vester, Sonja Kubinyi, Rudi Jacob, Kerstin Heß, Marcel Blumenstiel, Matthias Kuntz, Heidi Sell, Marco Ottinger, Hergen Heimeshoff, Gabriela Blumenstiel, Marion Buchenberger, Kai Michael Buchwald, Sandra Buchwald.

Weitere Info:

https://tinyurl.com/2eyr89mk