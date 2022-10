Der Verein Klimaaktion Neustadt fordert von Stadtverwaltung und Stadtwerken stärkere Anstrengungen für die Energiewende.

Mit rund 100 Gästen hat die Klimaaktion bei einem Energiegipfel über den aktuellen Stand bei der Neustadter Energiepolitik beraten. Dabei habe sich anhand der Vorträge von Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gezeigt, dass Neustadt seine Anstrengungen noch intensivieren müsse, so die Klimaaktion. „In Neustadt stammen noch immer mehr als 90 Prozent des Energieverbrauchs aus fossilen Quellen“, bemängelt die Klimaaktion. Kritik übt sie auch an den Stadtwerken: Während in anderen Städten die Werke schon „seit über 20 Jahren“ in Windkraftanlagen und Photovoltaik investiert hätten, habe sich in Neustadt „so gut wie nichts getan“. Laut Klimaaktion können weder Stadt noch Stadtwerke „überzeugend“ darlegen, wie sie die geplante Energiewende umsetzen wollen. „Insbesondere die Frage, wie die Innenstadt nach der Abkehr von Gas mit Wärme versorgt werden soll, ist weiter ungelöst“, so die Klimaaktion. Sie fordert daher, dass „möglichst bald konkrete Pläne zum Erreichen der Klimaneutralität“ vorgelegt werden. Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück hatte zuletzt zweimal im Stadtrat erläutert, wie die Energieerzeugung in Neustadt bis 2045 klimaneutral möglich ist und welche Investitionen dafür erforderlich sind.