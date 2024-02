Das Team Offene Jugendarbeit veranstaltet eine Faschingsparty. Närrische Spiele, Polonaise, Kinderschminken, Glitzertattoos, Ballonshow und Waffelstation sollen Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren am Freitag von 15 bis 18 Uhr in der Soku (Winzinger Straße 10) einen lustigen Nachmittag bescheren. Alle kostümierten Kinder dürfen laut Stadt zudem an einer Gutscheinverlosung teilnehmen. Der hauseigene DJ werde für Stimmung sorgen. Außerdem ist der Auftritt eines Fasnachtsvereins geplant. „Getränke und Snacks gibt es zu taschengeldfreundlichen Preisen“, verspricht die Stadt. Der Eintritt kostet drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.nw4you.de oder im Jugendamt bei Dany Root (daniela.root@neustadt.eu / 06321 484665) oder Fleming Kuntz (fleming. kuntz@neustadt.eu / 06321 189170).