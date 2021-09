Am Wochenende endet die Ausstellung mit Werken der „Gruppe 83 und Gästen“ im Atelier Zeit/Narum und der ehemaligen Synagoge in Deidesheim – am Samstag und Sonntag, den letzten beiden Tagen, gibt es dabei zwischen 14 bis 18 Uhr stündlich buchbare Führungen für coronakonforme Kleinstgruppen von maximal fünf Personen, bei denen gemeinsam die Ausstellung angeschaut und über die Künstler und deren Arbeiten gesprochen werden soll. 16 Keramikkünstlerinnen und –künstler zeigen in der Schau 63 Arbeiten, die unterschiedlicher nicht sein können: Porzellangefäße mit sensibler Malerei stehen strengen, in sich eingeschlossen wirkenden Köpfen oder Helmen gegenüber. Holzgebrannte Irdenware und minimalistische Arbeiten kontrastieren mit stark farbige abstrakten Plastiken, Fayencen oder Konzeptionellem. Der Eintritt ist frei. Führungen sind buchbar unter 06326/5967.