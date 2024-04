Pünktlich haben am Montagmorgen die Arbeiten für die Sanierung der Kellereistraße begonnen. An den Eingängen zur Straße stehen nun großformatige Transparente, die pfiffig auf die Baustelle hinweisen. Die von den Stadtwerken und vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) beauftragte Neustadter Firma Baab richtete zudem am Taxiparkplatz in der Laustergasse das Baustellenlager ein und sorgte für Leitmarkierungen in der Kellereistraße, damit künftig klar ist, wo die Lkw fahren müssen und wo Fußgänger Platz haben.