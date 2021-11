In einer dramatischen Begegnung setzten sich die Keglerinnen der TSG Haßloch in der Zweiten Bundesliga gegen die SG DKC/RW Neulußheim mit 2740:2721 Kegeln durch. Erst die letzten Würfe entschieden die Partie.

Bereits in der Startpaarung war klar: Neulußheim will endlich Punkte aus Haßloch entführen, informiert Frauensportwart Karl-Heinz Nied. So gelang es den Gästen gegen Anita Reichenbach (448) und Carmen Dunker (398), Haßloch mit einem Rückstand von 40 Kegeln unter Druck zu setzen. Dunker sei nervöser als gedacht gewesen und auf Grund ihres lange zurückliegenden bislang letzten Einsatzes unter ihren Möglichkeiten geblieben. Auch in der Mitte gelang es den Gastgebern nicht, das Ruder herumzureißen. Mit einem starken Ergebnis von Sara Steidel (474), aber einer unglücklich agierenden Gabi Kleinod (421) holte Haßloch den Rückstand nur um sechs Zähler auf.

Nun lag es am Mutter-Tochter-Duo Jutta und Saskia Uhrich: Es folgte laut Nied ein Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Trotz hervorragender 255 Kegel von Saskia Uhrich im ersten Durchgang hielt der Gegner mit. Die Gastgeber verkürzten den Rückstand auf 20 Kegel. Waren die Keglerinnen aus Neulußheim beim Spiel in die Vollen immer leicht im Vorteil, so zeigte das TSG-Schlussduo aber, dass auch es in der Lage ist, hohe Ergebnisse zu spielen. Nied: „Mit 170 und 171 Kegeln standen nach 25 Wurf zwei unter diesen Umständen herausragende Ergebnisse. Erstmals in dieser Begegnung gab es für Haßloch auf der Habenseite 20 Kegel zu verzeichnen.“

Bestleistung und Bahnrekord

Doch war der Gegner noch nicht geschlagen. Mit einem hochkarätigen Schlagabtausch ging es im Abräumen weiter. Erst mit den letzten Kugeln fiel die Entscheidung. Jutta Uhrich hatte schließlich mit 475 Kegeln ein hervorragendes Ergebnis. Saskia Uhrich definierte mit 524 Kegeln ihre persönliche Bestleistung und gleichzeitig einen neuen Bahnrekord.

Die TSG-Männer besiegten in der Regionalliga in einem „Geisterspiel“ Worms mit 5568 Kegeln – der Gegner trat nicht an, die TSG musste aber den Regeln entsprechend kegeln: Hans-Jürgen Armbrust (923), Moritz Fuhrmann (897), Ralf Litzel (873), Marcel Scheurer (912), Marcus Diecker (1010), Karl-Heinz Nied (953).