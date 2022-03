In der Regionalliga haben sich die Sportkegler der TSG Haßloch erst im Schlussspurt die Punkte gegen den PSV Ludwigshafen gesichert. Beinahe wäre der seit vier Jahren bestehende Haßlocher Heimnimbus in dem Pfalzderby verloren gegangen.

„So lange hatte in der Regionalliga keine Mannschaft mehr im Sportzentrum der TSG punkten können“, betont Karl-Heinz Nied, zuständig für die Pressearbeit der Kegler in der TSG Haßloch. Erst im letzten Durchgang beendete das Schlussduo mit ihm (896) und Marcus Diecker (1040) in einem Kraftakt die Partie zugunsten von Haßloch. Nachdem zu Beginn Gerhard Bernatz (950) und Mario Schwinge (924) einen leichten Vorsprung von 26 Kegeln herausgespielt hatten, „bestand zunächst kein Grund zur Nervosität“, so Nied. Allerdings kam danach Marcel Scheurer (405) überhaupt nicht zurecht und wurde gegen Hans-Jürgen Armbrust (447) ausgewechselt. Mit Partner Ralf Litzel (865) gab es gegen die Gästespieler nur „Schadensbegrenzung“: 18 Kegel Rückstand standen auf der Anzeigetafel. Dann sah es danach aus, als ob Haßlochs Schlussduo das Ganze „heimschaukelt“: Zwischendurch hatte die TSG ein Plus von 36 Kegeln. Doch hatten die beiden in Durchgang drei Probleme – die Partie kippte zwischendurch zugunsten von Ludwigshafen. Mit dem 5527:5449-Sieg zeigte sich TSG-Sportwart Armbrust aber zufrieden: „Marcus Diecker ist zu Hause eine Bank für Haßloch, auf die wir bauen können. Zuletzt auch mit persönlicher Bestleistung und neuem Bahnrekord von 1063 Kegeln.“ Bei noch zwei ausstehenden Partien, die pandemiebedingt verschoben wurden, liegt die TSG auf Platz zwei mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer KF Sembach.

Mit Spannung wurde auch die Begegnung in der Verbandsliga über 120 Wurf gegen die SG Mainz/Essenheim auf der Haßlocher Anlage erwartet: Die Gegner aus Rheinhessen zeigten sich allerdings nicht in Form, so dass die Haßlocher mit 3392:3200 Kegeln und 7:1 Mannschaftspunkten siegten. Es spielten für Haßloch Hans-Jürgen Armbrust (567/1 MP), Gerhard Bernatz (559/1), Mario Schwinge (589/1), Eddy Philipp (515/0), Karl-Heinz Nied (561/1) und Marcus Diecker (601/1). Damit hat die TSG laut Nied Tabellenplatz drei erreicht und bei noch drei ausstehenden Spielen das Saisonziel „mindestens Platz vier“ so gut wie sicher.