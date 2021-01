Am Donnerstag startet der Betrieb im Landesimpfzentrum in Neustadt. Wer sich über das Impfzentrum im Telekom-Hochhaus oder die Terminvergabe informieren will, bevor er die Hotline anruft oder das Onlineformular ausfüllt, findet im Netz Tipps. „Auf der Homepage der Stadt kann man die Fragen vorab anschauen und sich in Ruhe vorbereiten“, sagt Dagmar Staab vom Stadtmarketing. Einige Bürger hätten sich bereits bei der Stadt gemeldet, weil sie Probleme beim Ausfüllen des Formulars gehabt hätten.

Derweil ist die Lage im Altenzentrum St. Ulrich in Neustadt seit Weihnachten nahezu unverändert. Stand Dienstagnachmittag sind dort sechs Mitarbeiter und 13 Bewohner mit Covid-19 infiziert. Zwölf der Bewohner wohnen in einem Wohnbereich, ein weiterer in einem anderen. Das seit dem ersten Weihnachtsfeiertag geltende Besuchsverbot wurde für das gesamte Haus zunächst bis 7. Januar verlängert. „Dann muss man schauen, wie sich die Lage entwickelt hat“, sagt Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Es würden dann noch einmal alle Bewohner und Mitarbeiter abgestrichen. Im Seniorenzentrum Theodor-Friedrich-Haus Haßloch sind vier Bewohner infiziert, das teilweise Besuchsverbot gilt weiterhin. Seit Montag kamen im Kreis Bad Dürkheim 22 Neuinfektionen hinzu, in Neustadt acht. Im Kreis Südliche Weinstraße und Landau gibt es sechs neue Fälle.