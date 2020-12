Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag besteht im Caritas-Altenzentrum St. Ulrich in Neustadt wegen mehrerer Corona-Fälle ein Besuchsverbot, das zunächst bis 1. Januar gelten soll. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt hat, war eine Bewohnerin am 21. Dezember im Schnelltest positiv getestet worden. Daraufhin sei der gesamte Wohnbereich der Frau getestet worden, die Ergebnisse seien alle negativ gewesen. Am 25. Dezember wurde der Wohnbereich erneut im Schnellverfahren getestet; bei zehn Bewohnern lautete das Ergebnis Corona-positiv. In einem anderen Bereich war eine weitere Person positiv. Über die Weihnachtsfeiertage wurden zudem vier Mitarbeiter im Schnelltest positiv getestet. Bislang wurde nur der Fall der am 21. Dezember positiv getesteten Frau sowie der eines Mitarbeiters im Labortest bestätigt. Am Montag wurden dann alle Bewohner und Mitarbeiter über Labortests abgestrichen. Die Ergebnisse sollten laut Kreisverwaltung bis Mittwoch vorliegen.

Weiteres Heim für Besucher geschlossen

Auch im Seniorenzentrum Theodor-Friedrich-Haus Haßloch gilt ein Besuchsverbot. Dort haben sich vier Bewohner und ein Mitarbeiter beziehungsweise eine Mitarbeiterin mit Covid-19 infiziert.

Derweil sind seit dem 23. Dezember 94 Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim hinzugekommen, in Neustadt 33. Fünf Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldet fünf weitere Todesfälle seit der jüngsten Meldung am 23. Dezember. Im Kreis und der Stadt Landau kamen 103 weitere Corona-Fälle hinzu. bje Südwest